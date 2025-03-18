Запізнився, щоб продемонструвати силу? Путін змусив Трампа чекати на початок переговорів – ЗМІ

Розмова почалася на годину пізніше

Телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним розпочалася на годину пізніше запланованого – о 16:00 за київським часом. Раніше Кремль анонсував початок о 15:00.

На це звернули увагу журналісти британського видання SkyNews. За інформацією російських державних ЗМІ, сьогодні Путін виступав на зустрічі з представниками бізнесу в Москві.

Він покинув захід лише о 15:52 за київським часом.

За припущенням британських журналістів, це означає, що Трампу, ймовірно, довелося чекати на розмову.

Таке запізнення нагадує попередні випадки, коли російський лідер використовував затримки та запізнення як демонстрацію домінування. Так, минулого тижня спецпредставник Трампа Стів Віткофф також прибув до Москви в обід, але зустрівся з Путіним лише ввечері. Пізніше Трамп назвав інформацію про те, що його спецпредставника змусили чекати, неправдою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ШІ оцінив шанси на домовленості Трампа та Путіна. Також ШІ спрогнозував шанси на те, що РФ в разі досягнення домовленостей буде їх дотримуватися.