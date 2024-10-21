У Росії відомого режисера засудили до 8 років. Чим він "винився" перед Кремлем і як відреагував

Суд у Москві виніс заочний вирок режисеру у справі про військові "фейки"

Басманний районний суд Москви заочно засудив режисера та продюсера Олександра Роднянського до восьми з половиною років позбавлення волі з перебуванням у колонії у справі про нібито "поширення фейків за мотивами ненависті" щодо російської армії.

Про це повідомила "Медіазон". Приводом для винесення вироку стали публікації Роднянського у соціальних мережах Інстаграм та Телеграм у період із 2022 по 2024 роки. Зокрема, він засуджував російські удари по пологовому будинку в Маріуполі, обстріли російськими військами мирних кварталів таких міст, як Київ, Дніпро, Запоріжжя тощо.

Адвокат Роднянського Ірина Нікуліна закликала суд виправдати свого підзахисного. Вона зазначила, що її підзахисного ніхто не повідомив про кримінальну справу. Сам Роднянський закликав адвоката не надавати в суді матеріали про те, "яка вона хороша людина", оскільки не вважає це за правильний метод захисту.

Також Роднянський відреагував на рішення суду. На своїй сторінці в Telegram він написав, що війна Росії проти України є загарбницькою та підлою, а тому не визнає рішення російського суду над собою.

Хто такий Олександр Роднянський

Олександр Роднянський – відомий радянський, російський та український кінорежисер та продюсер. Народився 1961 року в Києві, закінчив факультет кінорежисури Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Кар’єру розпочав на студії "Київнаукфільм".

Був засновником, генеральним директором та генеральним продюсером українського телеканалу "1+1" у середині — наприкінці 1990-х років. З початку 2000-х років був генеральним директором російських телеканалів "СТС" та "Домашній".

Зняв фільми "Місія Рауля Валленберга", "Марш живих", "Прощавай, СРСР", "Подвійний агент". Був продюсером таких фільмів та телесеріалів, як "9 рота", "Моя прекрасна няня", "Схід-Захід", "День народження Буржуя", "Левіафан", "Залюднений острів", "Сталінград", "Бідна Настя", "Пітер FM", "Спека", "Водій для Віри", "Татові доньки", "Біла гвардія" тощо.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році виїхав із Росії та засудив війну. Восени того ж року його визнали в Росії "іноземним агентом", а 2023 року той же Басманний суд заочно заарештував Роднянського.

Його син Олександр Роднянський-молодший з 2019 року є головним радником президента України Володимира Зеленського з економіки. Роднянський-старший має внучку, яка народилася у шлюбі його сина з російською актрисою Яниною Студіліною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії в Росії засудили українку Ірину Навальну. Жінку звинуватили у нібито підготовці "теракту в Маріуполі".