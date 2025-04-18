В России 19-летнюю студентку осудили из-за стихотворения Шевченко

Девушка в суде заявила, что не признает свою вину

В России 19-летнюю студентку приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима за якобы неоднократную "дискредитацию" российской армии. Причиной ареста стала ее антивоенная акция в феврале 2024 года.

Об этом сообщают РосСМИ. Известно, что Дарья Козырева прикрепила к памятнику Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге лист бумаги с цитатой из его стихотворения "Заповіт". В тексте, в частности, говорилось: "Поховайте та вставайте, кайдани порвіте…".

Местные власти увидели в этом "проявление антивоенной позиции".

Козырева в суде заявила, что не признает свою вину.

"Я считаю, что армия (РФ — ред.) дискредитировала себя после широкомасштабного вторжения, поэтому любые выступления против нее никого не дискредитируют", — заявила она.

Несмотря на это, российская Фемида ограничила девушке свободу слова, запретив публиковать материалы в сети в течение следующих 2,5 лет. Прокуратура настаивала на 6 годах заключения.

В конце концов 19-летнюю Дарью приговорили к 2,8 годам колонии строгого режима.

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд Москвы заочно вынес приговор известному режиссеру и продюсеру Александру Роднянскому, назначив ему 8,5 лет тюрьмы.