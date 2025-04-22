Спецпосланець Трампа знову примчиться до Москви: стало відомо, коли це станеться

Деталі візиту поки не розголошуються

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідає Росію вже вчетверте. Поки не зазначається, з ким цього разу він планує проводити переговори.

Про це повідомляє Clash Report. Як стало відомо, цього разу він також прилетить до столиці країни-агресора – Москви.

Вперше Віткофф прибув до Росії 11 лютого — тоді мільярдер приїхав забрати звільненого Кремлем американського в’язня Марка Фогеля. Другий його візит, вже присвячений переговорам, відбувся 13 березня. Тоді, прибувши до Москви близько обіду, йому довелося прочекати щонайменше вісім годин, перш ніж його викликали в Кремль. Про що розмовляли Путін і Віткофф досі не розголошується. Відомо, що залишив Москву спецпосланець Трампа відразу ж після закінчення переговорів і не став затримуватися ні на хвилину.

Третій візит Віткоффа вже був проведений у Санкт-Петербурзі 11 квітня. Тоді вже стало відомо, що з Путіним він обговорював не лише питання припинення вогню в Україні, а також заявив, що російський президент "прагне миру в Україні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський різко відповів на заяву спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа щодо ймовірного включення українських територій до так званої "мирної угоди".