Любитель рибалки та месник за Суми? Хто міг підірвати генерала Росії Москалика (фото)

Жив одному під'їзді з російським генералом

Найімовірнішим виконавцем вбивства російського генерала Ярослава Москалика був Гнат Кузін. Чоловік місяць проживав в одній багатоповерхівці з вбитим.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Кузін припаркував начинену вибухівкою автівку з камерою стеження ще 16 квітня, а 25 квітня вона вибухнула. Проте в цей період ймовірного вбивці вже не було в Росії.

"Підривник протягом місяця винаймав квартиру в будинку №2 на бульварі Нестерова. Ба більше, вбивця та вбитий генерал-лейтенант жили в одному під'їзді", — йдеться у повідомленні.

Гнат Кузін

Гнат Кузін

За словами мешканців будинку, востаннє Кузіна бачила 16 квітня, коли він припаркував "Фольксваген Гольф" біля під'їзду. Тому припускають, що він поїхав з Росії, а автівку підірвав дистанційно, коли генерал проходив повз неї. Москалик помер на місці від отриманих травм.

РосЗМІ пишуть, що водій "Гольфа" нібито відлетів із Росії до Туреччини 19 квітня. Авто він придбав напочатку лютого 2025 року. За словами продавця, під час спілкування Кузін підозр не викликав.

Що відомо про Гната Кузіна

Він народився в Сумах, проте з 2015 року зареєстрований у Карачаєво-Черкеській республіці. Судячи з фото, які є у мережі, Кузін полюбляв рибалку і пов'язаний з нею відпочинок.

Наразі точне місце перебування Кузіна та його причетність до злочину не відомі. Офіційно в Росії не коментували цю інформацію.

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