Вночі безпілотники атакували у Брянську російський завод, який працює на війну (відео)

Підприємство віддалено від кордону з Україною на 110 км

Ніч на 4 грудня стала неспокійною для Росії. Крім вибухів у районі військового аеродрому "Дягілєво" на околиці міста Рязань та в районі Новоросійська, безпілотники навідалися також на одне з найбільших російських підприємств у Брянську. Це - завод "Кремній ЕЛ", що випускає мікроелектроніку для військової техніки.

Як пишуть росЗМІ, атака відбувалася близько 2:30. Два безпілотники, які летіли з різницею в 10 хвилин, за їхніми даними, нібито було знищено на підльоті до підприємства АТ "Група Кремній ЕЛ". Однак уламками пошкоджено дах та паркан. Постраждалих немає.

Як раніше пояснював військовий портал Defense Express, "Кремній ЕЛ" є другим у РФ виробником мікроелектроніки. 90% його продукції йде на військові цілі. Підприємство спеціалізується з виробництва транзисторів, діодів, простих модулів на їхній основі. Це головний виробник компонентів, які використовуються, напевно, у всіх військових мікросхемах у РФ.

"Кремній ЕЛ" на карті

Нагадаємо, в міноборони РФ повідомили, що за ніч на 4 грудня засобами ППО були перехоплені та знищені 24 безпілотники, які там назвали "українськими". Шість – над територією Ростовської області, п’ять – над Брянською, чотири – над Білгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською, п’ять – над Краснодарським краєм. Атаки продовжилися і вранці — за даними відомства з 5:30 до 7:40 (по Москві) було "перехоплено та знищено" ще 11 безпілотників.

Як повідомляв "Телеграф", безпілотники атакували завод "Кремній Ел" і раніше, зокрема — 19 листопада. Тоді там спалахнула пожежа.