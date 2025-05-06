Змилися від дронів подалі: куди і на яких літаках відлетіла московська еліта

Проводити 9 травня у Москві вони чомусь не захотіли

Під час травневих свят різко зросла активність приватної авіації, пов’язаної з російськими політиками та бізнесменами. Частина наближених до Кремля осіб провела початок травня за кордоном, віддавши перевагу Об’єднаним Арабським Еміратам, Туреччині та екзотичним курортам.

За даними сервісів із відстеження бізнес-джетів, літак Embraer Legacy 650E (RA-02875), пов’язаний із главою Сбербанку Германом Грефом, зафіксували в Дубаї. В Абу-Дабі перебував Bombardier Global 7500 (RA-73592), який раніше використовувався підприємцем Альбертом Авдоляном — другом голови "Ростеху" Сергія Чемезова. В ОАЕ також прилетіли борти, що пов’язуються з Олександром Ткачовим (RA-73573) і Сергієм Курченком (RA-67244).

У Туреччині приватний Bombardier Global Express 5000 (RA-67226), що раніше використовувався родиною експрезидента Дмитра Медведєва, був помічений у Стамбулі. У Бодрумі зафіксували Gulfstream G650 (RA-11000), пов’язаний з Дмитром Мазепіним.

Кілька літаків вирушили до більш віддалених місць. Президент Татарстану Рустам Мінніханов вилетів до Оману на Dassault Falcon 8X (RA-09606). Сталеливарний магнат Олексій Мордашов скористався Bombardier Global 6000 (RA-67160) для перельоту на Сейшели.

Окрему увагу привернув Bombardier Global 5000 (RA-73577) — раніше ним користувалась донька Володимира Путіна Катерина Тихонова. Цей літак 1 травня перебував на Сейшелах, 3 травня — на Мальдівах, а 5 травня приземлився в Танзанії, на острові Занзібар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Росії озвучили пропозицію змінити дизайн рублевих банкнот, додавши на них зображення Києва та Одеси. Ініціатива стосується купюр номіналом 10, 50 і 500 рублів.