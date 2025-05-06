У Росії не знайшли грошей на футбольний матч із Бразилією

Бразильці запросили кругленьку суму за гру

Збірна Росії з футболу хоче зіграти з командою Бразилії, проте домовитись із п’ятикратними чемпіонами світу росіянам не вдається. Напередодні європейська країна дала добро на проведення матчів збірної РФ на своїй території.

Про хід переговорного процесу між РФ та Бразилією повідомляє telegram-канал Baza. За інформацією джерела, Російський футбольний союз (РФС) поки що не зумів домовитися про проведення гри.

Річ у тому, що бразильська сторона запросила у РФС 1,5 млн євро (близько 70 млн грн) за матч. У цю суму входять переліт, проживання та харчування команди, а також преміальні гравцям. У РФС тепер замислилися про необхідність цієї зустрічі через відсутність коштів.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це європейські країни, окрім Сербії, не хочуть грати проти РФ навіть у товариських іграх. У результаті росіяни грають з футбольними карликами, а деякі пропозиції надходять навіть зі збірних, які не входять до рейтингу ФІФА.