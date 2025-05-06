США погрожують Росії новими санкціями. Чому Трамп може їх ввести

Причин для введення санкцій США проти Росії може бути кілька, але першочергово має відбутися зміна в Трампі

Президент США Дональд Трам не планує скасовувати чинні санкції проти Росії та навіть не виключає можливості ввести нові. Надзвичайний і повноважний посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що заяви про посилення тиску робляться тільки для того, щоб всадити російського президента Володимира Путіна за стіл переговорів.

В інтерв’ю OBOZ.UA посол наголосив — санкції вводитимуть, якщо у Трампа зміниться бачення загальної ситуації навколо війни. Він вважає, що це може статися, якщо Путін й надалі нахабнішатиме. Це зіграє на гідності Трампа, адже він реагує на повагу чи неповагу до його особистості та дій.

Інший варіант, чому США можуть посилити санкційний тиск на Росію — здобутки на користь України на полі бою. "Американці люблять переможців", — каже Олег Шамшур. Та це лише перспективи. Посол вважає, що Трамп максимально довго чекатиме, щоб налагодились стосунки з Росією. Наразі про зміну цього бажання ніхто не каже.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експертів з міжнародної політики Путін не поважає Трампа, а також спеціально затягує процес, адже прагне перемоги, а не переговорів. Одним із важелів впливу на Росію в США бачать угоду про надра, що має підкреслити для Путіна, що американці в Україні надовго.