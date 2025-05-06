Бояться нападу Росії? У Британії готуються до великої війни, - The Telegraph

Розробляються сценарії включно з ядерним ударом

Велика Британія розпочала таємну підготовку до військового нападу Росії. Міністри країни та прем'єр-міністр Кір Стармер побоюються, що Кремль перевищить Британію та її союзників на полі бою.

Про це повідомляє The Telegraph. Зазначається, що Велика Британія оновлює 20 річний план нападу на країну.

У нього включені сценарії атак різним озброєнням, зокрема і ядерними боєголовками. Однак Британія акцентуватиме і на кібератаках, адже вони можуть завдати значної шкоди. На думку видання, цей документ навряд чи коли-небудь оприлюднять, та він включатиме воєнні стратегії для залізничних та дорожніх мереж, судів, поштової системи та телефонних ліній.

Відомо, що кабінет міністрів вже змоделював сценарій, у якому держава-агресор одночасно запускає ракети та здійснює кібератаки на національну інфраструктуру. Також Британія має намір розробити власний варіант Залізного купола, як в Ізраїлі.

В основу сучасного плану лягла "Військова книга" – секретне досьє часів Холодної війни з інструкціями щодо того, як уряд повинен реагувати на ядерний напад. В цьому документі були плани евакуації прем'єр-міністра та ключових членів кабінету міністрів. Їх мали перемістити до бункера в Котсуолдсі у разі бомбардування Лондона.

У цьому плані було вказано, що Британію розділять на 12 зон, якими керуватимуть міністри, старші військові офіцери, головні констеблі та судді з особливими повноваженнями.

"У Великій Британії є надійні плани дій на випадок низки потенційних надзвичайних ситуацій, які розроблялися та перевірялися протягом багатьох років", — сказав прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Британія могла передати ЗСУ всі свої самохідні гармати AS90.