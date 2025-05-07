Єдиний у Росії. Дрони уразили критично важливий завод для ворожих БПЛА (фото, відео)

Завод під загрозою зупинки

Єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна в Мордовії знову зазнав удару безпілотників. Атака призвела до значної пожежі на підприємстві "Оптіковолоконні системи" у Саранську.

Російські пропагандисти уже плачуться, що атака може суттєво вплинути на військові можливості. Атака 7 травня стала вже другим ударом по цьому стратегічному об'єкту за останній місяць. Попередній напад на завод було здійснено 5 квітня.

Що відомо про завод у Саранську

Де розташований завод "Оптіковолоконні системи" у Мордовії, Саранськ, РФ

АТ "Оптіковолоконні Системи" – перший і єдиний виробник оптичного волокна в Росії. Підприємство було запущене у 2015 році, а його акціонерами є "Роснано", Газпромбанк та Уряд Республіки Мордовія. Завод виготовляє оптоволоконні кабелі, які російська армія використовує для управління безпілотниками у війні проти України.

Оптоволоконні технології мають стратегічне значення для сучасного військового обладнання. Оптоволоконні кабелі забезпечують надійний та захищений зв'язок, що важливо для управління безпілотниками на далеких відстанях. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко сказав, що оптоволокно — це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. "Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном.Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи", — йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти вже відреагували на атаку. Зокрема, російський націоналіст Єгор Холмогоров у своєму дописі обурився тим, що єдиний завод розгромили. Він не був належним чином захищений, каже Холмогоров.

"По всьому світу давно вже відомо, що оптоволоконні дрони — одна з небагатьох наших серйозних переваг. Але нам ця перевага, мабуть, не потрібна. Навіщо? Там мав залізний купол стояти, у крайньому разі — все сітками обвішати, не той випадок, коли треба шкодувати сил і коштів. А не ось це все. Дивовижна риса нашої системи, звісно. Бачиш точку зростання. Бачиш точку прориву. Кидай туди всі сили. Будують нові заводи. Захищай старі. Поширюй досвід. Натомість вони стоять і чекають поки точка зростання самоліквідується", — каже він.

Раніше "Телеграф" також писав, що Росію вночі масовано атакували дрони. Вибухи лунали біля важливого об’єкту