Единственный в России. Дроны поразили критически важный завод для враждебных БПЛА (фото, видео)

Завод под угрозой остановки

Единственный в России завод по производству оптического волокна в Мордовии снова потерпел удар беспилотников. Атака привела к значительному пожару на предприятии "Оптиковолоконные системы" в Саранске.

Российские пропагандисты уже плачутся, что атака может оказать существенное влияние на военные возможности. Атака 7 мая стала уже вторым ударом по этому стратегическому объекту за последний месяц. Предварительное нападение на завод было совершено 5 апреля.

Что известно о заводе в Саранске

Где расположен завод "Оптиковолоконные системы" в Мордовии, Саранске, РФ

АО "Оптиковолоконные Системы" – первый и единственный производитель оптического волокна в России. Предприятие было запущено в 2015 году, а его акционерами являются "Роснано", Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. Завод производит оптоволоконные кабели, используемые российской армией для управления беспилотниками в войне против Украины.

Оптоволоконные технологии имеют стратегическое значение для военного оборудования. Оптоволоконные кабели обеспечивают надежную и защищенную связь, что важно для управления беспилотниками на дальних расстояниях. Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сказал, что оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. "Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос о возможной остановке его работы", — говорится в сообщении.

Российские пропагандисты уже отреагировали на атаку. В частности, российский националист Егор Холмогоров в своем сообщении возмутился тем, что единственный завод был разгромлен. Он не был подобающим образом защищен, говорит Холмогоров.

"По всему миру давно уже известно, что оптоволоконные дроны — одно из немногих наших серьезных преимуществ. Но нам это преимущество, пожалуй, не нужно. Зачем? Там должен был железный купол стоять, в крайнем случае — все сетками увешать, не тот случай, когда надо жалеть сил и средств. А не вот это. Удивительная черта нашей системы, конечно. Видишь точку роста. Видишь точку прорыва. Бросай туда все силы. Строят новые фабрики. Защищай старые. Распространяй опыт. Вместо этого они стоят и ждут пока точка роста самоликвидируется", — говорит он.

Ранее "Телеграф" также писал, что Россию ночью массированно атаковали дроны. Взрывы раздавались возле важного объекта