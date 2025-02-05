Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій висловив свою думку щодо серії вибухів в приміщеннях ТЦК та дав поради тим, хто готовий заради "легких грошей" виконати завдання кураторів з РФ

Це потрібно комунікувати на всю країну, щоб знав останній деб*л у телеграмі чи тіктоці, жадібний до легких грошей — і готовий "втемну" виконати завдання р***ні.

Заробити обіцяні пару тисячу баксів у вас не вийде. У двох поспіль випадках із вибухами ТЦК — в Рівному і Кам'янці-Подільському — замовники дистанційно підірвали самого виконавця злочину. І той, і інший — трупи.

Підривник у Рівному, перш ніж померти, ще помучився без двох ніг і руки.

Хтось отримує травматичні ампутації на фронті, як герой — а 21-річний безробітний із Житомирщини ось так тупо і ганебно.

А якби ці "шахіди" мобілізувалися до ЗСУ, могли б жити. І заробити значно більше, ніж ті обіцяні р***нею 30 срібників.

І так, підриви ТЦК не мають нічого спільного з "громадською помстою", як тут уже активно пишуть завчасно розкриті російські "консерви".

Фактично, до******ів тупо розводять і перетворюють на несвідомих шахідів. Подекуди з незначною шкодою для військовослужбовців у ТЦК, зате з великим інформаційним вихлопом.

Тобто підрив "верблюда-камікадзе" стає лише фоном для значно суттєвішої операції проти України — інформаційної. Яку в соцмережах розкручують насамперед російські боти.

Але до якої, на жаль, долучаються своїми злобними коментарями і наші корисні ідіоти.

Не ведіться.