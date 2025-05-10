Україна висловила демарш усім країнам, лідери яких відвідали "парад перемоги" в Росії

В умовах російського вторгнення Україна розцінює візити на парад в Москву, як відверто недружній крок

Україна висловила демарш усім країнам, лідери яких були присутні 9 травня на так званому "параді перемоги" в Москві. Дипломати цих держав, акредитовані в Україні, були запрошені до Міністерства закордонних справ на розмову.

Про це сказано в офіційному повідомленні МЗС України. Зазначається, що розмову із дипломатами країн-порушниць провів перший заступник міністра Сергій Кислиця.

"9 травня до Міністерства закордонних справ були запрошені низка акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві. Дипломатам був висловлений демарш", – сказано у повідомленні.

Кислиця під час висловлення догани дипломатам зазначив, що в умовах російського вторгнення в Україну, вбивств цивільного населення, атак на цивільну інфраструктуру та численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами присутність лідерів будь-яких світових держав на військовому заході країни-агресора неприпустима. Україна розцінює це, як відверто недружній крок. Росія, нагадав Кислиця, відмовляється підтримати мирну пропозицію США, не дотримується оголошеного нею самою "перемир'я" та веде на фронті бойові дії.

Кислиця також зазначив, що російський режим намагається привласнити собі перемогу над нацистами у Другій світовій, занижуючи, або замовчуючи роль інших народів, які боролися проти нацистського режиму. Ідеологічні наступники гітлерівських нацистів у Кремлі намагаються вдавати із себе "переможців", хоча росіяни були тільки частиною СРСР, який воював проти Німеччини.

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", – додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Парад до 9 травня в Москві зібрав низку іноземних гостей, зокрема лідерів Єгипту, Зімбабве, Казахстану та Білорусі. Серед запрошених був і президент Олександр Лукашенко, давній союзник російського лідера. Однак замість очікуваного сусідства з Володимиром Путіним, білоруського очільника посадили осторонь.