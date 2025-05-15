Командував штурмом Маріуполя та "помер" в Чорнобаївці: що відомо про нового командувача Сухопутних сил РФ

Йому вже повідомила про підозру Генеральна прокуратура України

У Росії призначили нового головнокомандувача Сухопутних військ на тлі активізації наступу в Україні. Замість Олега Салюкова цю посаду обійняв генерал-полковник Андрій Мордвичов.

Попереднього головнокомандувача звільнили з посади у зв’язку з віком — 21 травня йому виповниться 70 років. Призначення Мордвичова підтвердили російські державні ЗМІ.

Новий очільник Сухопутних військ РФ вважається одним із найбільш агресивних воєначальників Кремля. Він командував штурмом Маріуполя у 2022 році та наразі очолює угруповання "Центр", яке бере участь у наступі на Донеччині. Саме під його командуванням російські війська захопили Авдіївку, Очеретине, Селидове, Українськ і Курахове.

У березні 2022 року українські джерела повідомляли про загибель Мордвичова в Чорнобаївці, але пізніше він з’явився на відео з Маріуполя поруч із Рамзаном Кадировим. У вересні того ж року Генпрокуратура України заочно повідомила йому про підозру у веденні агресивної війни.

За участь у бойових діях проти України Андрій Мордвичов перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії та уряду України. У 2024 році йому надали звання Героя Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що єдиним шансом для Росії завершити війну проти України на умовах, які вона зможе подати як прийнятні для себе, є усунення від влади Володимира Путіна та його оточення. Йдеться про фізичну ліквідацію режиму — як зовнішніми силами, так і з боку внутрішньої опозиції чи еліт.