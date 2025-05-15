Командовал штурмом Мариуполя и "умер" в Чернобаевке: что известно о новом командующем Сухопутными силами РФ

Ему уже сообщила о подозрении Генеральная прокуратура Украины

В России назначили нового главнокомандующего Сухопутными войсками на фоне активизации наступления в Украине Вместо Олега Салюкова этот пост занял генерал-полковник Андрей Мордвичей.

Предыдущего главнокомандующего уволили с должности по возрасту — 21 мая ему исполнится 70 лет. Назначение Мордвичева было подтверждено российскими государственными СМИ.

Новый глава Сухопутных войск РФ считается одним из самых агрессивных военачальников Кремля. Он командовал штурмом Мариуполя в 2022 году и возглавляет группировку "Центр", которая участвует в наступлении на Донбассе. Именно под его командованием российские войска захватили Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинское и Курахово.

В марте 2022 года украинские источники сообщали о гибели Мордвичева в Чернобаевке, но позже он появился на видео из Мариуполя рядом с Рамзаном Кадыровым. В сентябре того же года Генпрокуратура заочно сообщила ему о подозрении в ведении агрессивной войны.

За участие в боевых действиях против Украины Андрей Мордвичев находится под санкциями ЕС, Швейцарии и правительства Украины. В 2024 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что единственным шансом для России завершить войну против Украины на условиях, которые она сможет подать как приемлемые для себя, является отстранение от власти Владимира Путина и его окружение. Речь идет о физической ликвидации режима как внешними силами, так и со стороны внутренней оппозиции или элит.