"Замість мозку — труп": у Росії символічна НП зі скульптурою "Батьківщина-мати"

У Facebook користувачі не обійшли інцидент увагою й додали трохи іронії

У Волгограді, всередині монумента "Батьківщина-мати кличе!" на Мамаєвому кургані, трагічно загинув чоловік. Його тіло знайшли в голові пам’ятника — у маленькому закритому приміщенні з дерев’яною підлогою та лавкою, куди можна потрапити лише через спеціальний люк.

Про це пишуть росЗМІ. Як зазначило одне з джерел, загиблий був учасником екскурсії на території комплексу. Спочатку припускали, що він міг оступитися й упасти, однак пізніше з'ясувалося, що причиною смерті став серцевий напад.

Отже, встановлено, що це — 68-річний Микола Чесноков, ректор Московської державної академії фізичної культури.

Микола Чесноков, фото: росЗМІ

За попередньою інформацією, російський посадовець брав участь в екскурсії, яка могла проводитися без офіційного дозволу.

У соцмережах ця новина викликала неоднозначну реакцію. Зокрема, у Facebook один із користувачів написав, мовляв, "труп замість мозку".

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини цієї події, зокрема — хто організував екскурсію й чи були дотримані правила безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії трагічно загинула жінка, подавившись млинцями під час змагання з їх швидкісного поїдання, що проходило в межах масляничного святкування у Красноярському краї.