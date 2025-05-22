"Вместо мозга — труп": в России символическое ЧП со скульптурой "Родина-мать"

В Facebook пользователи не обошли инцидент вниманием и добавили немного иронии.

В Волгограде, внутри монумента "Батькивщина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, трагически погиб мужчина. Его тело нашли в голове памятника — в маленьком закрытом помещении с деревянным полом и скамейкой, куда можно попасть только через специальный люк.

Об этом пишут росСМИ. Как отметил один из источников, погибший был участником экскурсии на территории комплекса. Сначала предполагали, что он мог оступиться и упасть, однако позже выяснилось, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Итак, установлено, что это 68-летний Николай Чесноков, ректор Московской государственной академии физической культуры.

Николай Чесноков, фото: росСМИ

По предварительной информации, российский чиновник принимал участие в экскурсии, которая могла проводиться без официального разрешения.

В соцсетях эта новость вызвала неоднозначную реакцию. В частности, в Facebook один из пользователей написал, мол, "труп вместо мозга".

Правоохранители выясняют все обстоятельства этого события, в частности — кто организовал экскурсию и были ли соблюдены правила безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России трагически погибла женщина, подавившись блинами во время соревнования по их скоростному поеданию, проходившему в рамках масленичного празднования в Красноярском крае.