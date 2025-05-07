Нафта більше не годує Росію? Що відбувається з експортом "чорного золота" та які прогнози

Гроші, які може втратити Росія, становлять 2,5% від запланованих надходжень

У період з 7 квітня по 4 травня 2025 року вартість експорту нафти з Росії знизилася до найнижчого рівня за понад два роки та склала приблизно 4,96 мільярда доларів Це на 220 мільйонів (4%) менше порівняно з попереднім чотиритижневим періодом, що свідчить про поглиблення бюджетної кризи.

Згідно з даними, які публікує Bloomberg, падіння зумовлене зниженням світових цін на нафту, зокрема сорту Urals, який торгувався нижче 50 доларів за барель у Балтійських портах. Це стало наслідок рішення ОПЕК+ вдруге поспіль збільшити квоти на видобуток на 411 тис. барелів на добу. Крім того, ЄС планує розширити санкції проти "тіньового флоту" танкерів, які перевозять російську нафту, а США готують нові заходи економічного тиску на Москву.

Обсяг морських поставок російської нафти за останній тиждень зменшився на 190 тис. барелів на добу, до 3.2 млн барелів, переважно через скорочення відвантажень з порту Приморськ.

Попри це, середньотижневий обсяг експорту за чотири тижні залишився майже незмінним – 3,29 млн барелів на добу. За оцінками FT, якщо ціни на нафту залишаться на поточному рівні, то Росія може втратити близько трильйона рублів бюджетних доходів у 2025 році, що становить близько 2,5% запланованих надходжень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Марко Рубіо рішуче спростував інформацію про можливе послаблення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", яку раніше поширило видання Politico. За словами Рубіо, ані він, ані спеціальний посланець президента США Стів Уіткофф не вели жодних переговорів із українською стороною про зняття чи пом'якшення обмежень проти Росії.