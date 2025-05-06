У Путіна станеться рецесія: вперше з початку війни економіка Росії міцно спіткнулася

Почалося схлопування військової економічної бульбашки, роздутої в Росії завдяки рекордним витратам на армію

Російська економіка, яка довго трималася на воєнних вливаннях і нафтових доходах, починає втрачати набраний темп. Після трьох років показного зростання ВВП пішов на спад, промисловість загальмувала, торгівля буксує, а дешева нафта лише посилює тиск.

Дедалі більше ознак свідчить про те, що країна скочується до рецесії, попри спроби утримати економіку на плаву рахунок мобілізаційного ривка. Про це свідчать оцінки провідних економістів, які зібрала команда The Moscow Times.

Воєнна економічна бульбашка, роздута у Росії завдяки рекордним із радянських часів витратам на армію, почала здуватися. За оцінками аналітиків Райффайзенбанку на основі даних Мінекономрозвитку, у першому кварталі 2025 року ВВП країни вперше за три роки пішов на спад.

Хоча у річному вираженні економіка все ще показує зростання на 1,7%, порівняно з попереднім кварталом її обсяг скоротився на 0,3% – такого зниження не фіксували з квітня-червня 2022 року.

За оцінкою головного економіста Bloomberg Economics, квартальне скорочення може бути ще значнішим — у межах 0,6-0,8%. У реальному вираженні, з поправкою на інфляцію, ВВП до кінця березня виявився приблизно на 500 млрд рублів менше за грудневий рівень, підрахував Яніс Клюге з німецького Інституту проблем міжнародної безпеки.

ВВП Росії подає дедалі явніші сигнали ослаблення, зазначають і в Райффайзенбанку. За даними Мінекономрозвитку, зростання промисловості сповільнилося більш ніж у п’ять разів — з 5,7% до 1,1%, майже вдвічі скоротився приріст роздрібного обороту (з 5,5% до 3,2%), а оптова торгівля вперше із зими 2023 року пішла в мінус, знизившись на 2,1% за квартал.

Додатковий тиск на економіку чинять слабкі ціни на нафту: якщо в січні російська Urals коштувала близько $70 за барель, то до квітня котирування впали до $54, а на початку травня опустилися до $49, зазначають у банку.

Попередні квітневі цифри підтверджують, що уповільнення продовжується. Індекс ділової активності в промисловості (PMI) залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що сигналізує про спад, а обсяги вантажоперевезень у мережі РЖД обрушилися на 9,7% у річному вираженні. Все це, як наголошує Ісаков, створює високу ймовірність, що за підсумками другого кварталу економіка формально увійде до технічної рецесії — тобто покаже спад два квартали поспіль.

Раніше керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній розповів, що накладання світової рецесії на падіння ціни нафти призведе до паралічу економічної системи РФ.