Кадиров попросив про відставку: в Україні пояснили, навіщо цей "сигнал Путіну"

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що просить звільнити його з посади. Поки він не уточнив, кого саме бачить в якості свого наступника.

Про це він повідомив у коментарі агентству "Чечня сьогодні". Він зазначив: "Сам прошу, щоб мене звільнили від посади. У іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюсь, що моє прохання підтримають".

Його заява пролунала на тлі чуток про можливе погіршення стану здоров’я та передачу влади. Раніше "Новая газета Европа" повідомляла, що Кадиров страждає на важке захворювання підшлункової залози та проходить лікування у приватній клініці "Аймед" у Грозному, яка належить його дружині. Згідно з розслідуванням журналістів, він рідко з’являється на публіці, а функції керівника виконує прем’єр Магомед Даудов.

У лютому 2025 року донька Кадирова Айшат залишила посаду віцепрем’єра, а її сестри Хутмат і Хадижат також покинули державну службу. Журналісти пов’язують це з підготовкою до передачі контролю над бізнес-активами родині поза межами закону про держслужбу. У фокусі уваги зараз – 17-річний Адам, якого розглядають як потенційного наступника.

Зокрема, політичний журналіст і публіцист Леонід Швець так прокоментував заяву Кадирова: "Рамзанка просить про відставку. Адам дозрів".

"Кадиров все?" — прокоментував заяву про бажану відставку народний депутат Олексій Гончаренко.

Журналіст та народний депутат Вадим Денисенко зазначив, що ця заява навряд чи є реальним наміром піти у відставку — швидше, це спроба викликати публічну реакцію Кремля. "Йому потрібна публічна відповідь, навіть від Пєскова, щоб утримати контроль над підлеглими", — вважає експерт. За його словами, між Путіним і Кадировим зберігається напруження, а контроль над економічними потоками і політичними позиціями Кадирова останнім часом послабився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Чечні тіло 16-річного юнака, який напав із ножем на поліцейського, було публічно виставлено на площі. За наказом глави регіону Рамзана Кадирова, родину загиблого примусово виселили з республіки, конфіскувавши їхнє майно.