Чи стане дронів ще більше? Росія вже атакує сотнями майже щодня

Понад 240 БпЛА за ніч, і це ще не межа. У Повітряних силах не виключають нових хвиль дронів

Російські агресори нарощують кількість вироблених дронів. Йдеться про потенційну можливість запускати до тисячі безпілотників одночасно. В останні дні травня тенденція дійсно йде до збільшення кількості цілей.

Ще на початку травня фіксували від 20 до 80 ворожих дронів за добу. Були також масовані атаки, але вони не були настільки частими. Наразі ж в Повітряних силах звітували про:

24 травня — 245 знешкоджених безпілотників,

25 травня — 266 БпЛА уражених чи локаційно втрачених,

26 травня — 288 дронів,

27 травня — 43 безпілотники

28 травня — 71 дрон.

Відбиття атаки з повітря 24 травня Відбиття атаки з повітря 25 травня Відбиття атаки з повітря 26 травня Відбиття атаки з повітря 27 травня Відбиття атаки з повітря 28 травня

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час ефіру телемарафону не виключає того, що кількість дронів буде збільшуватися, і акцентує — три дні росіяни вчиняли рекордні атаки.

За словами Ігната, ускладнює роботу сил Протиповітряної оборони використання великої кількості БпЛА-імітаторів, які не є дронам ударного типу. Російські військові запускають їх, щоб вони ставали хибними цілями та забирали на себе частину ресурсів ППО. Також окупанти не тільки нарощують кількість дронів, а й збільшують висоту польоту, що ускладнює роботу з їхнього ураження.

На його думку, Росія може нарощувати кількість дронів-камікадзе та навіть має відповідні ресурси. Проте вони не безмежні, адже це вимагає великих коштів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія модифікувала ударні дрони. Зокрема, повідомляється, що змінився гул, який видають "Шахеди", що вказує на більшу швидкість польоту. Також в деяких дронах використовують майже вдвічі більшу вибухову частину із запальною та уламковою діями.