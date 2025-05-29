Підірвав коханець? Нові цікаві подробиці ліквідації російського майора

Знайшли їх інтимне листування з фото

З'явились нові подробиці про ліквідованого майора, авіанавідника з Осетії Заура Гурцієва, який керував ракетними атаками по Маріуполі. Виявилось, що він мав нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє український блогер та журналіст Денис Казанський. За його словами, він познайомився з вбивцею на сайті знайомств.

"Виявилося, що "герой СВО" був гомосексуалістом і познайомився із вбивцею, який його підірвав на сайті гей-знайомств. Тобто, гей буквально воював і вбивав безневинних людей за кремлівський режим, який переслідує та саджає таких як він", — йдеться в повідомленні.

Заура Гурцієв

Як пишуть у мережі, поліція під час розслідування виявила відверте листування Груцієва з підозрюваним у вбивстві Микитою Пеньковим. Чоловіки спілкувались деякий час і навіть надсилали один одному оголені фото. До того ж заплановані зустрічі Заура та його вбивці постійно переносились, а 29 травня вони побачились.

"Про місце зустрічі Заура Гурцієва та Микита Пеньков домовилися заздалегідь. Як тільки вони зблизилися, стався вибух. Вибуховий пристрій був в ніжній сумці Микити Пенькова. Усередині бомби були вражаючі елементи – кульки для пневматичної зброї", — йдеться у повідомленні.

Микита Пеньков

Наразі слідство з'ясувало, що Пенькова найняли невідомі для збору компромату та забезпечили "спецтехнікою", яка передає "картинку". Однак спецтехніка мала вибуховий пристрій.

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