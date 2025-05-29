Подорвал любовник? Новые интересные подробности ликвидации российского майора

Нашли их интимную переписку с фото

Появились новые подробности о ликвидированном майоре, авианаводчике из Осетии Заура Гурциева, руководившем ракетными атаками по Мариуполю. Оказалось, что у него была нетрадиционная сексуальная ориентация.

Об этом сообщает украинский блогер и журналист Денис Казанский. По его словам, он познакомился с убийцей на сайте знакомств.

"Оказалось, что "герой СВО" был гомосексуалистом и познакомился с убийцей, который его взорвал на сайте гей-знакомств. То есть, гей буквально воевал и убивал невинных людей за кремлевский режим, который преследует и сажает таких, как он", — говорится в сообщении.

Заура Гурциев

Как пишут в сети, полиция во время расследования обнаружила откровенную переписку Груциева с подозреваемым в убийстве Никитой Пеньковым. Мужчины общались некоторое время и даже отправляли друг другу обнаженные фото. К тому же, запланированные встречи Заура и его убийцы постоянно переносились, а 29 мая они увиделись.

"О месте встречи Заура Гурциева и Никита Пеньков договорились заранее. Как только они сблизились, произошел взрыв. Взрывное устройство находилось в нижней сумке Никиты Пенькова. Внутри бомбы были поражающие элементы – шарики для пневматического оружия", — говорится в сообщении.

Никита Пеньков

Следствие выяснило, что Пенькова наняли неизвестные для сбора компромата и снабдили "спецтехникой", которая передает "картинку". Однако спецтехника имела взрывное устройство.

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