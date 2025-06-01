"Пиню треба міняти": росіяни в гніві та паніці через удар України по аеродромах

Росіяни розчаровані у керівництві своєї держави

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела операцію "Павутина", внаслідок якої на російських військових аеродромах Біла, Дягілєво, Оленья та Іваново десятками палають літаки РФ. Раніше в Брянській та Курській областях було підірвано мости та залізничні колії, а в тимчасово окупованому Мелітополі злетів на повітря ворожий потяг.

З цього приводу росіяни вдарилися в паніку. "Телеграф" зібрав реакцію громадян держави-агресорки.

Військовослужбовець у Мурманській області показав наслідки атаки на аеродром Олєнья. У нього було тільки одне слово, здатне схарактеризувати те, що відбувалося.

Обережно! У ролику є нецензурна лексика!

Російський Z-блогер та радник колишнього губернатора Курської області Роман Альохін назвав атаку на військові аеродроми "Перл Харбором" і зажадав жорсткої відповіді.

Популярний у Росії Z-канал "Два майори" написав: "Знищення наших носіїв ядерного озброєння — це замах на стратегічний захист Росії та спроба зниження нашої ядерної потужності. Київ має бути знищено показово. Інакше весь світ подумає, що з Росією можна так обходитися. Ну а після ядерного гриба можна й подумати далі”.

Коментатори у пабликах у паніці. Хтось пропонує їхати з Росії, а хтось — змінити керівництво. Деякі з інтернет-користувачів захоплюються красою української операції.

Раніше "Телеграф" розповідає всі подробиці про операцію "Павутина", завдяки якій Росія втратила понад 40 стратегічних літаків. За даними СБУ, операція готувалася понад півтора року.