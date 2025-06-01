"Пыню нужно менять": россияне в гневе и панике из-за удара Украины по аэродромам

Россияне разочарованы в руководстве своего государства

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", в результате которой на российских военных аэродромах Белая, Дягилево, Оленья и Иваново десятками пылают самолеты РФ. Ранее в Брянской и Курской областях были подорваны мосты и железнодорожные пути, а во временно оккупированном Мелитополе взлетел на воздух вражеский поезд.

По этому поводу россияне ударились в панику. "Телеграф" собрал реакцию граждан государства-агрессора.

Военнослужащий в Мурманской области показал последствия атаки на аэродром Оленья. У него было только одно слово, отражающее происходящее.

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Российский Z-блогер и советник бывшего губернатора Курской области Роман Алехин назвал атаку на военные аэродромы "Перл Харбором" и потребовал жесткого ответа.

Популярный в России Z-канал "Два майора" написал: "Уничтожение наших носителей ядерного вооружения — это покушение на стратегическую защиту России и попытка снижения нашей ядерной мощи. Киев должен быть уничтожен показательно. Иначе весь мир подумает, что с Россией можно так обходиться. Ну а после ядерного гриба можно и подумать, а кто же всё-таки у нас врал, ошибался и так далее".

Комментаторы в пабликах в панике. Кто-то предлагает уезжать из России, а кто-то — сменить руководство. Некоторые из интернет-пользователей восхищены красотой украинской операции.

Ранее "Телеграф" рассказывает все подробности об операции "Паутина", благодаря которой Россия потеряла более 40 стратегических самолетов. По данным СБУ, операция готовилась более полутора лет.