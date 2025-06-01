У Росії обговорюють удар "Орєшніком"? У Кремлі термінова нарада після атак по аеродромам, — ЗМІ

У російських "військкорів" вже почалася істерика

У Росії можуть обговорювати питання застосування "Горішника" по Україні після атаки по військових аеродромах РФ та інцидентом з підривами у низці областей у перший день літа. Цю тему нібито обговорюють у Кремлі на терміновій нараді.

Про це пише "Інсайдер", посилаючись на власні джерела. Він не виключає, що російський президент Володимир Путін може виступити із попередженням для мирного населення України.

"Деякі російські військові заявляють, що виведення з ладу стратегічної авіації дає право РФ застосувати ядерну зброю", — пише Інстайдер.

Це не офіційна інформація і ніякого підтвердження їй немає!

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Водночас зазначимо, що російські "військкори" вже скаржаться в соціальних мережах, що аеродром, яким було здійснено атаку, не був надійно захищений. В одному з Telegram-каналів пропагандист сердився, що цей важливий об’єкт захищали покришками.

Ще один російський "військкор" Олександр Коц у своєму Telegram-каналі заявив, що Росії потрібно правдиво розповісти всі деталі атаки по аеродромах. Він сам визнав, що незабаром у мережі з’являться відео з дронів і супутників і тоді приховувати правду про масштаби атаки Росії стане ще складніше.

Що сталося на аеродромах РФ — коротко

1 червня на аеродромах "Оленья" (Мурманська область) та "Біла" (Іркутська область) сталися масштабні пожежі. "Телеграфу" стало відомо, що це СБУ провела спецоперацію зі знищення ворожих бомбардувальників.

"Дрони СБУ відпрацьовують літаками, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 і Ту-22 М3", — йдеться в повідомленні.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 травня росіяни зосередили велику кількість своїх ТУ-96МС на аеродромі у Мурманській області.