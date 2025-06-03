Без критики Зеленского не обошлось. В Кремле подвели итоги переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле прокомментировал Песков

Ожидать быстрых прорывов на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле было бы неправильно. Такое мнение высказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, но в то же время подтвердил, что стороны договорились о важных вещах.

Также спикер Кремля раскритиковал Зеленского за его слова после переговоров. Об этом Песков сказал, комментируя итоги переговоров в Стамбуле, пишут российские СМИ.

По словам Пескова, между Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности в ходе стамбульских переговоров. При этом он подчеркнул, что эти договоренности важны и якобы будут реализовываться.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля назвал заявления Зеленского после переговоров "неловкими и неудачными". Песков подчеркнул, что такие слова якобы не отвечают переговорному духу и не способствуют диалогу между странами.

Что касается вопроса компромиссов со стороны России, то Песков заявил, что это тема только для переговоров с Украиной. Он добавил, что такие вещи не могут обсуждаться публично из-за их щекотливого характера.

Также пресс-секретарь Путина пояснил, что решение о публикации российского проекта меморандума по Украине принял Мединский. Будто бы это произошло после того, как документ был обсужден с украинской стороной.

По словам Пескова, у Москвы есть каналы диалога с Вашингтоном, и Россия продолжает их использовать. Он отметил, что новый контакт Путина с Трампом можно организовать быстро при необходимости, но пока таких договоренностей нет.

Комментируя возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского, кремлевский представитель сказал, что в ближайшее время такое событие вряд ли произойдет.

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