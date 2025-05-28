"Трепло": українці рознесли в тріски цинічні заяви Пєскова про ракетні удари

Мережа наповнюють гнівні коментарі

Через кілька днів після масованих атак по Україні, при яких загинули мирні люди, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву. Він збрехав, що Росія нібито не б’є по житлових будинках.

Про це Пєсков заявив у ході спілкування з журналістами у середу, 28 травня. Він коментував тему умов для так званого тимчасового перемир’я та додав нотку брехні.

"Українці таки б’ють по наших житлових будинках, соціальних об’єктах, а ми б’ємо по боєприпасах, місцях, де збираються знаряддя вбивства і так далі", — безсоромно заявив Пєсков.

Щодо самих умов для "тимчасового перемир’я", путінський прес-секретар оголосив, що нібито українська та російська переговорні команди зараз розробляють умови.

"Поки що ми не перейшли до стадії тимчасового перемир'я та припинення вогню. Спочатку треба узгодити тексти меморандумів та виробити той перелік умов для тимчасового перемир'я. Цим зараз займаються наші переговорні команди. А спеціальна військова операція (тобто повномасштабна війна в Україні, — Ред.) продовжується", — сказав Пєсков.

Він також заявив, що нібито є "багато нюансів у процесі українського врегулювання, якими не можна жертвувати".

Реакція мережі на слова Пєскова

У соціальних мережах під постами зі словами Пєскова вже з’явилася велика кількість реакцій українців. Люди обурені настільки відкритою брехнею, що путінський прес-секретар говорить про удари по Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну відразу кількома типами зброї – ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті загиблі та постраждалі. Українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може зробити комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До нової атаки вже може бути підготовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники. Слід зазначити, що ця атака вирізнялася не лише масовістю. Росіяни запустили дрони із "сюрпризом".