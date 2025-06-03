Путин загадочно исчез из публики после удачной спецоперации Украины: когда его в последний раз видели

Путин исчезает не первый раз

После массовых взрывов на аэродромах стратегической авиации в России Владимир Путин фактически скрылся из публичного пространства. Последний раз его видели 31 мая, а обнародованные впоследствии видео в сети уже назвали "консервами" – то есть заранее снятыми для запланированных публикаций: на каждой из них он в разной одежде.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ якобы получал информацию о событиях украинской спецоперации "Паутина" в режиме онлайн. Сам Путин до сих пор не сделал никакого официального заявления по поводу потерянных стратегических бомбардировщиков.

О странной протокольной встрече, которая прошла 3 июня, сообщили на сайте администрации Путина — он якобы виделся с главой Министерства природы и разговаривал с ним об… изменении климата. 2 июня Кремль заявил лишь о встрече с Марией Львовой-Беловой, ответственной по делам детей в России, а еще раньше – 30 мая – с прот. Александром Ткаченко. Однако ни одного комментария по поводу атак, ставших громким поражением для российской армии, не прозвучало.

Источники Bloomberg сообщили, что удары Украины по стратегической авиации 1 июня стали для Кремля "угнетающим шоком". Российские пропагандисты так и не озвучили никакой конкретной версии событий, а угрозы "возмездия" от Медведева выглядели слабо даже в его стиле. Само молчание Путина повлекло за собой волну возмущений, иронии и издевательств не только от противников российской агрессии, но и от Z-пропагандистов.

"Уже четыре дня от Пипы никаких заявлений и новостей. Помогите найти человека. Может, что-нибудь случилось?" – пишут ожесточенные сторонники захватнической политики Кремля.

В комментариях под сообщениями властвует настоящий сарказм – люди пишут свои предположения о том, куда мог деться российский диктатор. Одна из главных версий: запутался в паутине.

Фото: Х @j__o__k__

"Морозится, как обычно, в таких случаях", "Забился в холодильник молодеть".

Пользователи шутят о новой волне "размороженных" двойников, которые могут появиться после того, как очередной клон "самоустранился после провала": "Сценарий прогружается, подождите", "Ищут того, у кого из клонов морда умнее".

Некоторые вспоминают и то, что Путин всегда исчезает в критические моменты – в частности, так было во время "восстания" Пригожина, подрывов Крымского моста и, как сейчас, результативного удара по аэродромам.

Напомним, ранее Телеграф писал, что будущее эпохи Владимира Путина не раз становилось предметом размышлений для украинцев. Этот вопрос остается актуальным и вызывает оживленные дискуссии, ведь именно от него в значительной степени зависит дальнейшее развитие глобальной ситуации.