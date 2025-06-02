Російська нафта стрімко дешевшає через апетити однієї з країн - Bloomberg

Такі кроки можуть зіпсувати стосунки з Путіним

Саудівська Аравія раніше мала на меті підтримувати високі ціни на нафту, але тепер вона їх нещадно знижує. І від цього відчутно страждає Росія, чия сировина вже на 40% дешевша, ніж закладали росіяни у бюджеті.

Та на досягнутому королівство не збирається зупинятись. При цьому країна має свою мотивацію у ціноутворенні на нафту, про яку розповідає Bloomberg.

Саудівська Аравія, найбільша нафтовидобувна країна ОПЕК, перестала домовлятись з партнерами та перейшла до ультиматумів і вже втретє за два місяці забезпечила значне збільшення квот на видобуток. У квітні члени ОПЕК погодились збільшити середньодобовий видобуток на 411 000 барелів — втричі більше запланованої суми.

За оцінками аналітики Ер-Ріяд міг мати на меті заспокоїти президента США Дональда Трампа, який закликав ОПЕК+ знизити витрати на паливо і їздив країнами Перської затоки минулого місяця. Інші вважають, що королівство втратило терпіння через перевиробництво Казахстаном та Іраком, і мали намір дисциплінувати їх через "контрольоване потовиділення" нижчих цін.

Не виключено, що таким шляхом Саудівська Аравія прагне повернути собі частку світового ринку, тому нарощує ставки. Але великі обʼєми сировини на ринку спричиняють зниження її ціни.

До прикладу, через зміну стратегії у квітні ф'ючерси на нафту впали до чотирирічного мінімуму, опустившись нижче за $60 за барель. Росія страждає від таких рішень і обурена, але вдіяти нічого не може.

На тлі таких загострень виникає викликає питання щодо майбутнього альянсу та складної мережі відносин між наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом та російським лідером Володимиром Путіним, а також президентом США Дональдом Трампом.

Коаліція планує зустрітись 6 липня, щоб обговорити збільшення пропозиції на серпень, тоді розбіжності між Москвою та Ер-Ріядом повернуться в гру.

Що таке ОПЕК

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) — картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.

Станом на червень 2025 року до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входять 12 держав:

Алжир Конго Екваторіальна Гвінея Габон Іран Ірак Кувейт Лівія Нігерія Саудівська Аравія Об'єднані Арабські Емірати Венесуела

Ангола вийшла з ОПЕК 1 січня 2024 року через розбіжності щодо квот на видобуток нафти.

ОПЕК+ — це домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й низку інших: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Нагадаємо "Телеграф" поцікавився в експертів, якими можуть бути втрати для російського бюджету у разі зниження цінової стелі на нафту до 45-50 доларів за барель.