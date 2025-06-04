Инфаркт у Путина. Почему это фейк и где сейчас президент России?

Медиапространство заполонила новость о том, что у Путина якобы произошел инфаркт. Ухудшилось самочувствие у российского президента вроде бы после того, как он узнал, сколько техники уничтожила СБУ в ходе блестящей спецоперации "Паутина".

Об этом сообщили в РосСМИ.

Но на самом деле это фейк — время от времени подобная информация появляется в медиапространстве. В РФ уже выступили с неким опровержением инфаркта у Путина — российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что президент проводит онлайн-совещание.

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