Сміявся в обличчя, обіцяв підтримку і вірить у перемогу РФ: Кім Чен Ин зустрівся із Шойгу

Кім висловив переконання, що Росія неодмінно здобуде перемогу у справедливій священній справі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу у Пхеньяні. Глава північнокорейської країни заявив, що КНДР продовжуватиме беззастережно підтримувати Росію у війні проти України.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA. Зазначається, що в ході розмови сторони обговорили низку важливих питань для захисту спільних інтересів, розвиток всебічного стратегічного партнерства між КНДР та Росією і, серед іншого, обмінялись думками з приводу розвитку ситуації навколо "української кризи" (так і Пхеньяні називають війну Росії проти України).

"Товариш Кім Чен Ин підтвердив, що уряд КНДР і надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх ключових міжнародних питань, включаючи українське питання, і відповідально дотримуватиметься статей договору про стратегічне партнерство між КНДР та РФ", — ідеться в повідомленні.

Кім також висловив переконання, що Росія неодмінно здобуде перемогу у справедливій священній справі захисту суверенітету держави, територіальної цілісності та інтересів безпеки.

"Кім Чен Ин побажав російському народу вічної перемоги, процвітання та щастя", — додає KCNA.

Нагадаємо, що попереднього разу Шойгу відвідував Пхеньян і зустрічався з Кімом у березні, а його нинішня поїздка відбулась напередодні першої річниці підписання договору про взаємну оборону між КНДР та Росією 19 червня минулого року, який передбачає негайне надання військової допомоги, якщо будь-яка зі сторін зазнає нападу.

Раніше "Телеграф" писав, що телефони північних корейців замінюють слова та стежать за власником.