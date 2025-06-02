Телефони північних корейців замінюють слова та стежать за власником: журналісти показали, як це відбувається

Знімки можуть переглядати представники влади

З Північної Кореї таємно вивезли телефон. Пристрій виявився оснащеним вбудованими функціями стеження — він автоматично замінює певні корейські слова та робить знімки екрана кожні п’ять хвилин.

Журналістка ВВС зазначила, що телефон не має доступу до інтернету. Пристрій блокує використання в повідомленнях популярних у Південній Кореї слів.

Журналістка BBC під час тестування вивезеного смартфона спробувала ввести слово 오빠 ("оппа"), яке в Південній Кореї часто використовується у значенні "коханий хлопець", хоча також має значення "старший брат".

Однак пристрій автоматично замінив це слово на 동지 ("товариш") і вивів попередження, що термін 오빠 дозволено використовувати виключно для позначення брата.

Також північнокорейські "смартфони" автоматично змінюють згадку про Південну Корею на вислів "маріонеткова держава" — саме так офіційна влада КНДР називає свого південного сусіда.

Окрім цього, пристрій кожні п’ять хвилин робить скриншоти, які зберігаються у прихованій папці. Доступ до цих знімків мають лише представники влади, які можуть перевіряти, чи не переглядав користувач заборонений вміст. Самі власники телефонів не можуть побачити ці файли.

Раніше "Телеграф" писав, що на Курщині може з'явитися вулиця Кім Ір Сена та дорога Чучхе на знак "дружби" з КНДР.