Як на цвинтарі: у російському парку встановили "готичні" ліхтарі (фото)

Адміністрація обіцяє все виправити

У російському Єкатеринбурзі влада, мабуть, порахувала, що життя городян надто радісна і безтурботна, а тому вирішила нагадати їм про швидкоплинність буття. Для цього у Центральному парку ім. Маяковського встановили ліхтарі, які здалеку нагадують могильні хрести.

Фотографіями похмурого антуражу головного міського парку поділився telegram-канал "Кримський вітер". На знімках видно, що з близької відстані ліхтар є жердиною з горизонтальним і діагональним ліхтарями.

Однак при віддаленні можна побачити, що конструкція викликає стійкі асоціації з цвинтарним атрибутом.

В адміністрації парку поспішили швидко виправдатись за свій ляп і пояснили це тим, що спочатку дизайн виглядав інакше. Темна стилістика, за словами чиновників, з’явилася через те, що конструкція ліхтарів не закінчена, а деякі елементи просто не були доставлені і встановлені.

Там обіцяють оперативно встановити додаткові круглі накладки згори, які додадуть ліхтарям більш "дружнього стилю". Тому міським готам, якщо такі там ще є, доведеться шукати собі інше місце для проведення часу.

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