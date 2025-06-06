"Люди купаються, мазут плаває": росіяни в Анапі купають дітей у чорній жижі (відео)

"Роскомнадзор" навіть ввів штрафи за купання на пляжах в Анапі, але росіянам начхати

В Анапі місцеві жителі та не лише купаються в морі разом із дітьми, попри заборони та штрафи. Волонтери все ще не закінчили збирання мазуту, який розлився в Керченській протоці 15 грудня внаслідок затоплення двох російських танкерів. На борту було майже 10 тисяч тонн нафтопродуктів.

Про це пишуть російські Telegram-канали. Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, що здоров’я треба берегти, якщо не своє, то хоч би дітей.

У розмові з SHOT відпочиваюча розповіла, що плями мазуту у морі видно, але, попри це, народ все одно активно йде у воду. У тому числі й діти. Зате вода, за її словами, "класна".

Автор іншого відео зазначив, що відпускники плескаються в морі разом із кругляками мазуту. Ні бонів, ні нафтозбирачів поблизу не видно.

За даними Mash, купатися на анапських пляжах все ще суворо заборонено, особливо у Витязевому, де був масштабний наплив мазуту взимку.

Штраф за купання на закритих пляжах в Анапі зараз складає 5 тисяч карбованців. Мазут у невеликій кількості не небезпечний, але його попадання в організм загрожує шкірними захворюваннями та отруєнням.

Окрім морських пляжів "Роскомнадзор" заборонив купатися також у річці Анапці. Пляжами їздить авто з рупором і нагадує про заборону купання, проте діти все одно купаються і в цій водоймі

Місцеві екологи заявили, що прибиратимуть мазут на анапських пляжах вночі та рано вранці — щоб не заважати відпочиваючим.

Нагадаємо, російський еколог Ігор Шкрадюк вважає, що мазут у Керченській протоці витікає досі. На його думку, небезпечна речовина продовжує виходити назовні десятками, сотнями літрів на добу, а влада про це мовчить.