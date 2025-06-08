Как на кладбище: в российском парке установили "готичные" фонари (фото)

Администрация обещает все исправить

В российском Екатеринбурге власти, по всей видимости, посчитали, что жизнь горожан слишком радостна и беззаботна, а потому решили напомнить им о скоротечности бытия. Для этого в Центральном парке им. Маяковского установили фонари, которые издали напоминают могильные кресты.

Фотографиями мрачного антуража главного городского парка поделился telegram-канал "Крымский ветер". На снимках видно, что с близкого расстояния фонарь представляет собой шест с горизонтальным и диагональным фонарями.

Однако при отдалении можно увидеть, что конструкция вызывает стойкие ассоциации с кладбищенским аттрибутом.

В администрации парка поспешили быстро оправдаться за свой ляп и объяснили это тем, что изначально дизайн выглядел иначе. Темная стилистика, по словам чиновников, появилась из-за того, что конструкция фонарей не закончена, а недостающие элементы просто не были доставлены и установлены.

Там обещают оперативно установить дополнительные круглые накладки сверху, которые придадут фонарям более "дружелюбный стиль". Поэтому городским готам, если таковые там еще есть, придется искать себе другое место для времяпровождения.

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