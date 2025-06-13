Рубав м’ясо на базарі і був відмінником: як у дитинстві виглядав Андрій Садовий

Політик очолює Львівську міську раду з 2006 року

Андрій Садовий — відома особа в українській політиці. Багато хто знає його як мера Львова, який з 2006 року керує містом. Також Андрій Іванович створив свою партію "Самопоміч" та був кандидатом у президенти у 2019 році. Однак мало хто знає, яким був політик у минулому.

"Телеграф" розповість, як виглядав Андрій Садовий у дитинстві та як він заробляв свої перші гроші.

Андрій Садовий. Фото: Getty Images

Яким був Андрій Садовий у дитинстві?

Андрій Іванович Садовий народився у Львові 19 серпня 1968 року, зараз йому 56 років. Батько мера був інженером-постачальником, а мати вчителькою. Разом із батьками та молодшою сестрою Іриною Садовою спочатку жив у районі Наукової, а потім родина переїхала на Сихів.

Відомо, що у школі майбутній мер Львова був відмінником, а його фото красувалося на шкільній дошці пошани. Проте, як згадували його однокурсники, у технікумі Андрій Іванович уже став трієчником. Також відомо, що після технікуму політик відслужив в армії, а вже потім вступив до університету. До речі, мер зізнавався, що свої перші гроші у дитинстві заробляв тим, що рубав м’ясо на базарі.

У мережі є рідкісне фото Садового у шкільні роки. У той час він був зразковим хлопчиком зі світлим волоссям та гострими рисами обличчя. І треба сказати, що зовнішність Андрія Івановича не дуже змінилася, його точно можна впізнати на шкільному фото на відміну від інших українських політиків чи державних діячів.

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