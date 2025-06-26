Боїться українських спецслужб? Дані про будинок Януковича в Росії раптово засекретили

Живе Янукович в шикарному маєтку, але офіційно має статус пенсіонера, що працює

Дані про підмосковну резиденцію, в якій живе колишній президент України Віктор Янукович, офіційно засекречені. Росреєстр заборонив отримувати витяги з інформацією про ділянку й будівлі за адресою: Одинцово, Паркова алея, 11. Саме тут, за даними української прокуратури та низки журналістських розслідувань, мешкає Янукович після втечі з України у 2014 році.

Як повідомляють російські ЗМІ, замість витягу з реєстру користувач отримує повідомлення: "Неможливо отримати звіт по даному об’єкту". Таким чином, дані про ділянку і будинок, які належать державі, стали недоступні для громадськості.

Що відомо про дім Януковича

Йдеться про державну резиденцію площею понад 4 гектари. У минулому це була дача маршала Семена Будьонного, пізніше — місце проживання губернатора Підмосков’я Бориса Громова. Після втечі Януковича з України в 2014 році саме сюди його поселили під охороною російських спецслужб. Формальним власником резиденції до 2017 року було Федеральне казенне підприємство "Загородный дом приемов Русичи" при МВС РФ.

Інформація про будинок Януковича в Підмосков'ї

На території знаходиться триповерховий будинок площею 2 076 квадратних метрів, а також окрема будівля з басейном, сауною, кухнею та складськими приміщеннями. За кадастровою картою, землю дозволено використовувати "для дому прийомів, розміщення делегацій та іноземних фахівців".

Де на картах знаходиться резиденція Януковича

Заступник начальника Департаменту Офісу генпрокурора України з розслідування справ Майдану Денис Іванов підтвердив, що Янукович проживає в селищі Барвиха Одинцовського району Московської області. Після заочного вироку про 15 років ув’язнення у справі про державну зраду прокуратура продовжує супроводжувати інші епізоди злочинної діяльності експрезидента.

Будинок Віктора Януковича в Підмосков'ї

Як тікав "легітимний"

За версією слідства, Янукович у лютому 2014 року залишив Київ у супроводі охорони й оточення, спочатку прибув до Харкова, потім через Донбас — до Криму. Саме там, за даними ГПУ, він закликав охоронців до дезертирства. Уже 24 лютого спецслужби Росії вивезли його до РФ. За словами українських правоохоронців, маршрут евакуації узгоджувався з Кремлем особисто Володимиром Путіним.

Кадри втечі Віктора Януковича

Після втечі Януковича правоохоронці заявляли про виведення його сім’єю близько 100 мільярдів доларів з України. Через кілька років міністр юстиції Павло Петренко називав меншу, але все одно вражаючу цифру — 40 мільярдів. Частину коштів вдалося заморозити завдяки санкціям. Проте більшість активів, за даними слідства, були виведені в офшори або вивезені готівкою до Росії. Серед ключових схем збагачення — завищення цін на енергоресурси, державні тендери через підконтрольні компанії, рейдерство та готівкові схеми ("чорний нал").

Від Ростова до Барвихи

Після втечі з України у лютому 2014 року першим публічним прихистком Віктора Януковича став Ростов-на-Дону. Саме це місто стало прозивним у зв’язку з постійними пресконференціями, які він проводив там, намагаючись переконати світ у своїй "легітимності". Саме звідти транслювалися засідання суду, на яких колишній президент України давав свідчення в режимі відеозв'язку. Мем "легітимний" народився саме з цього періоду — і з цих трансляцій.

Прессконференція Януковича в Ростові-на-Дону

Втім, символічне значення Ростова, як зазначають деякі джерела, переоцінене. Уже за кілька місяців Янукович перебрався до елітнішої резиденції в Підмосков’ї. Про це ще за життя розповідав естрадний співак і наближений до влади Йосип Кобзон, який заявляв, що Янукович оселився в колишній садибі маршала Будьонного. Показово, що цю інформацію тоді ніхто не спростував.

Цікаво, що офіційна реєстрація Януковича, як виявилося з витягів, проведена зовсім не в Барвисі, а в столиці РФ — у панельному дев’ятиповерховому будинку в районі Південне Бутово. Адреса — одна з так званих "гумових квартир", де на одну адресу прописано десятки людей. В анкеті було вказано, що Янукович прибув із Донецька, має статус пенсіонера, що працює.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що колишній президент України Віктор Янукович мав двох синів. Молодший, Віктор, загинув у 2015 році за трагічних обставин. Старший — Олександр — разом із батьком втік до Росії, де осів і зайнявся бізнесом. Не зраджуючи родинним "традиціям", він продовжує наживатися за рахунок окупованих територій України.