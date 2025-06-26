Боится украинских спецслужб? Данные о доме Януковича в России внезапно засекретили
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Живёт Янукович в шикарном имении, но официально имеет статус работающего пенсионера.
Данные о подмосковной резиденции, в которой живет бывший президент Украины Виктор Янукович, официально засекречены. Росрегистр запретил получать выдержки с информацией о участке и здании по адресу: Одинцово, Парковая аллея, 11. Именно здесь, по данным украинской прокуратуры и ряда журналистских расследований, живет Янукович после побега из Украины в 2014 году.
Как сообщают российские СМИ, вместо выписки из реестра пользователь получает сообщение: "Невозможно получить отчет по данному объекту". Таким образом, данные о принадлежащем государству участке и доме стали недоступны для общественности.
Что известно о доме Януковича
Речь идёт о государственной резиденции площадью более 4 гектаров. В прошлом это была дача маршала Семёна Будённого, позже — место жительства губернатора Подмосковья Бориса Громова. После бегства Януковича из Украины в 2014 году именно сюда его поселили под охраной российских спецслужб. Формальным владельцем резиденции до 2017 года было Федеральное казённое предприятие "Загородный дом приёмов Русичи" при МВД РФ.
На территории находится трёхэтажный дом площадью 2 076 квадратных метров, а также отдельное здание с бассейном, сауной, кухней и складскими помещениями. По кадастровой карте, землю разрешено использовать "для дома приёмов, размещения делегаций и иностранных специалистов".
Заместитель начальника Департамента Офиса генпрокурора Украины по расследованию дел Майдана Денис Иванов подтвердил, что Янукович проживает в посёлке Барвиха Одинцовского района Московской области. После заочного приговора о 15 годах тюремного заключения по делу о государственной измене прокуратура продолжает сопровождать другие эпизоды преступной деятельности экс-президента.
Как бежал "легитимный"
По версии следствия, Янукович в феврале 2014 года покинул Киев в сопровождении охраны и окружения, сначала прибыл в Харьков, затем через Донбасс — в Крым. Именно там, по данным ГПУ, он призвал охранников к дезертирству. Уже 24 февраля спецслужбы России вывезли его в РФ. По словам украинских правоохранителей, маршрут эвакуации согласовывался с Кремлём лично Владимиром Путиным.
После побега Януковича правоохранители заявляли о выведении его семьей около 100 миллиардов долларов из Украины. обогащение — завышение цен на энергоресурсы, государственные тендеры через подконтрольные компании, рейдерство и наличные схемы ("черный нал").
От Ростова до Барвихи
После бегства из Украины в феврале 2014 года первым публичным пристанищем Виктора Януковича стал Ростов-на-Дону. Именно этот город стал нарицательным в связи с постоянными пресс-конференциями, которые он проводил там, пытаясь убедить мир в своей "легитимности". Именно оттуда транслировались заседания суда, на которых бывший президент Украины давал показания в режиме видеосвязи. Мем "легитимный" родился именно с этого периода — и с этих трансляций.
Впрочем, символическое значение Ростова, как отмечают некоторые источники, переоценено. Уже через несколько месяцев Янукович перебрался в более элитную резиденцию в Подмосковье. Об этом ещё при жизни рассказывал эстрадный певец и приближённый к власти Иосиф Кобзон, который заявлял, что Янукович поселился в бывшей усадьбе маршала Будённого. Показательно, что эту информацию тогда никто не опроверг.
Интересно, что официальная регистрация Януковича, как оказалось из выписок, произведена совсем не в Барвихе, а в столице РФ — в панельном девятиэтажном доме в районе Южное Бутово. Адрес — одна из так называемых "резиновых квартир", где на один адрес прописаны десятки людей. В анкете было указано, что Янукович прибыл из Донецка, имеет статус работающего пенсионера.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у бывшего президента Украины Виктора Януковича было двое сыновей. Младший, Виктор, погиб в 2015 году при трагических обстоятельствах. Старший — Александр — вместе с отцом бежал в Россию, где осел и занялся бизнесом. Не изменяя семейным "традициям", он продолжает наживаться за счет оккупированных территорий Украины.