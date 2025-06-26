Боится украинских спецслужб? Данные о доме Януковича в России внезапно засекретили

Живёт Янукович в шикарном имении, но официально имеет статус работающего пенсионера.

Данные о подмосковной резиденции, в которой живет бывший президент Украины Виктор Янукович, официально засекречены. Росрегистр запретил получать выдержки с информацией о участке и здании по адресу: Одинцово, Парковая аллея, 11. Именно здесь, по данным украинской прокуратуры и ряда журналистских расследований, живет Янукович после побега из Украины в 2014 году.

Как сообщают российские СМИ, вместо выписки из реестра пользователь получает сообщение: "Невозможно получить отчет по данному объекту". Таким образом, данные о принадлежащем государству участке и доме стали недоступны для общественности.

Что известно о доме Януковича

Речь идёт о государственной резиденции площадью более 4 гектаров. В прошлом это была дача маршала Семёна Будённого, позже — место жительства губернатора Подмосковья Бориса Громова. После бегства Януковича из Украины в 2014 году именно сюда его поселили под охраной российских спецслужб. Формальным владельцем резиденции до 2017 года было Федеральное казённое предприятие "Загородный дом приёмов Русичи" при МВД РФ.

Информация о доме Януковича в Подмосковье

На территории находится трёхэтажный дом площадью 2 076 квадратных метров, а также отдельное здание с бассейном, сауной, кухней и складскими помещениями. По кадастровой карте, землю разрешено использовать "для дома приёмов, размещения делегаций и иностранных специалистов".

Где на картах находится резиденция Януковича

Заместитель начальника Департамента Офиса генпрокурора Украины по расследованию дел Майдана Денис Иванов подтвердил, что Янукович проживает в посёлке Барвиха Одинцовского района Московской области. После заочного приговора о 15 годах тюремного заключения по делу о государственной измене прокуратура продолжает сопровождать другие эпизоды преступной деятельности экс-президента.

Дом Виктора Януковича в Подмосковье

Как бежал "легитимный"

По версии следствия, Янукович в феврале 2014 года покинул Киев в сопровождении охраны и окружения, сначала прибыл в Харьков, затем через Донбасс — в Крым. Именно там, по данным ГПУ, он призвал охранников к дезертирству. Уже 24 февраля спецслужбы России вывезли его в РФ. По словам украинских правоохранителей, маршрут эвакуации согласовывался с Кремлём лично Владимиром Путиным.

Фото побега Виктора Януковича

После побега Януковича правоохранители заявляли о выведении его семьей около 100 миллиардов долларов из Украины. обогащение — завышение цен на энергоресурсы, государственные тендеры через подконтрольные компании, рейдерство и наличные схемы ("черный нал").

От Ростова до Барвихи

После бегства из Украины в феврале 2014 года первым публичным пристанищем Виктора Януковича стал Ростов-на-Дону. Именно этот город стал нарицательным в связи с постоянными пресс-конференциями, которые он проводил там, пытаясь убедить мир в своей "легитимности". Именно оттуда транслировались заседания суда, на которых бывший президент Украины давал показания в режиме видеосвязи. Мем "легитимный" родился именно с этого периода — и с этих трансляций.

Прессконференция Януковича в Ростове-на-Дону

Впрочем, символическое значение Ростова, как отмечают некоторые источники, переоценено. Уже через несколько месяцев Янукович перебрался в более элитную резиденцию в Подмосковье. Об этом ещё при жизни рассказывал эстрадный певец и приближённый к власти Иосиф Кобзон, который заявлял, что Янукович поселился в бывшей усадьбе маршала Будённого. Показательно, что эту информацию тогда никто не опроверг.

Интересно, что официальная регистрация Януковича, как оказалось из выписок, произведена совсем не в Барвихе, а в столице РФ — в панельном девятиэтажном доме в районе Южное Бутово. Адрес — одна из так называемых "резиновых квартир", где на один адрес прописаны десятки людей. В анкете было указано, что Янукович прибыл из Донецка, имеет статус работающего пенсионера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у бывшего президента Украины Виктора Януковича было двое сыновей. Младший, Виктор, погиб в 2015 году при трагических обстоятельствах. Старший — Александр — вместе с отцом бежал в Россию, где осел и занялся бизнесом. Не изменяя семейным "традициям", он продолжает наживаться за счет оккупированных территорий Украины.