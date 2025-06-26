Дефіцит продуктів чи маркетинг? В Москві хліб почали продавати скибочками (фото)

У мережі вже жартують про наближення продажу за талонами

В російських супермаркетах у Москві почали продавати хліб не по буханках чи їх половинах, а навіть шматочками. Тепер росіяни можуть купати скибочку хліба.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що одна скибочка хліба важить всього 40 г і її вартість складає 13 рублів.

"Москвичі помітили у продажу в одній із продуктових мереж поштучний хліб. Купити скибочку вагою 40 грамів можна за 13 рублів. Точніше, за 12,99", — йдеться у матеріалі.

Хліб скибочками продають в Росії

Також відомо, що в інших магазинах є фасування трохи більше — по дві скибочки в упаковці. Їх можна придбати за 23 рублі. При цьому, якщо порівнювати ціни, хліб у скибочках в рази дорожчий. Адже батон вагою в 400 г коштує 40-50 рублів. Тобто скибочки білого хліба обійдуться втричі дорожче за цілий батон.

У мережі користувачі зауважили, що цей маркетинговий хід цілком може свідчити про значну кризу в економіці. Дехто навіть прогнозує, що вже скоро в Росії почнуть продавати товари за талонами тощо.

Нагадаємо, що поки росіянам продають хліб скибочками, чиновники у Росії провели скандальну вечірку. Захід з відрами чорної ікри, літрами шампанського "Дом Периньйон", лангустами та крабами викликав великий резонанс, оскільки в країні діє культ "солдата в окопі".

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