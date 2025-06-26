Дефицит продуктов или маркетинг? В Москве хлеб начали продавать кусочками (фото)

В сети уже шутят о приближении продаж по талонам

В российских супермаркетах в Москве начали продавать хлеб не буханками или их половинами, а даже кусочками. Теперь россияне могут купать ломтик хлеба.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что один ломтик хлеба весит всего 40 г и его стоимость составляет 13 рублей.

"Москвичи заметили в продаже в одной из продуктовых сетей поштучный хлеб. Купить ломтик весом 40 граммов можно за 13 рублей. Точнее, за 12,99", — говорится в материале.

Хлеб ломтиками продают в России

Также известно, что в других магазинах есть фасовка чуть больше — по два ломтика в упаковке. Их можно приобрести за 23 рубля. При этом, если сравнивать цены, хлеб ломтиками в разы дороже. Ведь батон весом в 400 г стоит 40-50 рублей. То есть ломтики белого хлеба обойдутся втрое дороже целого батона.

В сети пользователи отметили, что этот маркетинговый ход вполне может свидетельствовать о значительном кризисе в экономике. Некоторые даже прогнозируют, что уже скоро в России начнут продавать товары по талонам и тому подобное.

Напомним, что пока россиянам продают хлеб ломтиками, чиновники в России провели скандальную вечеринку. Мероприятие с ведрами черной икры, литрами шампанского "Дом Периньона", лангустами и крабами вызвал большой резонанс, поскольку в стране действует культ "солдата в окопе".

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