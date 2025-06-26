Друг Путіна показав курорт "світового рівня" серед злиднів і бідності

Було помпезне відкриття і салюти

Північна Корея завжди була країною, з тоталітарним режимом, а тепер має нову територію для відпочинку. Кім чен Ин відкрив туристичну зону у Вонсані.

Новий комплекс був зведений як частина грандіозного проєкту Кім Чен Ина з побудови зони культурного відпочинку "світового рівня". Про це йдеться на офіційній сторінці КНДР.

Комплекс включає сотні об'єктів — готелі та мотелі на 20 тисяч осіб, аквапарк, спортивні майданчики, культурні центри, торгові та розважальні споруди, що дасть змогу гостям відпочивати там незалежно від сезону. Курорт покликаний стати зразком національного туризму КНДР і почне прийом відвідувачів з 1 липня".

Туристична зона у Вонсані

Вонсан для відпочивальників

Подія виглядає дивною, в якійсь мірі навіть абсурдною, адже одна із найбільш закритих і найбідніших країн світу робить такий масштабний курорт. Ймовірніше цей курорт створювався для еліти КНДР, аби показати, що країна розвивається.

Кім Чен Ин на відкритті курорту у Вонсані

Кім Чен Ин

В свою чергу Кім Чен Ин наголосив, що курорт має стати взірцем національного туризму і відіграти провідну роль у формуванні туристичної культури, забезпечуючи найкращі умови для повноцінного і радісного відпочинку. Він також наголосив, що туризм може стати потужним рушієм економіки та стимулом для культурного піднесення і регіонального процвітання країни.

Курорт Вонсан-Кальма вже називають "північнокорейським Бенідормом" — за аналогією з відомим іспанським курортом. Він розташований на східному узбережжі КНДР, приблизно за 160 км від Пхеньяна, з білосніжними пляжами, готелями різних категорій, спа-комплексами, басейнами та навіть власним аеропортом. Вартість семиденного туру з перельотами і харчуванням оцінюють приблизно в $2000 на людину.

Де знаходиться Вонсан

Що цікаво на церемонії відкриття був присутній посол Росії в КНДР Олександр Мацегора, схоже, що єдиний, хто підтримав диктатора КНДР на відкритті туристичної зони. Церемонія закінчилась святковим салютом та масштабним святкуванням.

Салют в КНДР

Салют у КНДР

Життя в КНДР — що відомо

Життя звичайних людей у КНДР кардинально відрізняється від показового нового курорту. Країна фактично є в'язницею під відкритим небом, де громадяни живуть під тотальним контролем держави.

Людей поділяють на касти за "соціальним походженням", контролюють кожен крок через систему взаємного стеження, заборонено вільно пересуватися по країні без дозволів. За найменшу критику режиму — арешт і відправка до концтаборів разом із родиною. Доступ до інтернету та зарубіжних ЗМІ повністю заблокований.

Навіть офіційні фото з Пхеньяна — столиці КНДР — показують сіру, депресивну картину: порожні широкі проспекти, однотипні панельні будинки, мало людей на вулицях. Це різко контрастує з яскравими кадрами з розкішного курорту Вонсан, де все виблискує новизною.

КНДР

Парадокс у тому, що більшість північнокорейців ніколи не зможуть потрапити на цей курорт — він призначений для іноземців та партійної еліти. Для звичайних громадян це лише чергова декорація режиму, який витрачає мільйони на престижні проекти, поки його народ живе в злиднях і страху.

Раніше "Телеграф" писав, що телефони північних корейців замінюють слова та стежать за власником.