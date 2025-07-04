"На тій стадії, коли…" Пристайко про те, наскільки Україна близька до миру

Путін і досі хоче приборкати Україну

На тлі "літнього наступу" Росії та переговорів у Стамбулі у більшості виникає питання: на скільки зараз Україна близька до миру. Однак дуже багато людей забувають, що Росія — та сама держава, якою була 3 роки назад, як і її очільник Володимир Путін.

Про це розповів Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії (2020–2023) в інтерв'ю OBOZ.UA. За його словами, наразі у медіапросторі та суспільстві існує міф, що Мінські домовленості — це "зрада", а переговори 2025 року — щось нове.

"Наш супротивник не змінився: це та сама Росія. Ба більше, так склалось, що в них взагалі нічого не міняється. Я дивлюсь на тих людей, які приїжджають, це той самий Ушаков, який тільки вчора там коментував що. Над ними усіма стоїть той самий Путін, задача якого не змінилась. Він хоче приборкати Україну і повернути той стан, в який він вірить як людина, як політик. Це стан, коли Росія командує усіма територіями так званої імперії Радянського Союзу", — каже Пристайко.

За його словами, наразі складно пояснити, наскільки Україна далека від завершення війни. Тільки усвідомивши альтернативи виходу з неї, враховуючи імперіалізм Росії, можна буде про це говорити.

"Зараз ми взагалі на іншій стадії комунікації, яка поки що не має виходу на завершення. Ми на стадії початкових так званих переговорних позицій, тобто це запросні позиції, коли кожна сторона висуває свої умови", — пояснює експосол.

Пристайко додає, що переговорні позиції України наразі — це вихід на кордони 91-го року, відновлення справедливості, виплати репарацій, повернення дітей, полонених тощо. Проведення суду в Гаазі над Путіним. При цьому Росія висуває зовсім зворотне — знищення усієї поставленої Україні зброї, денацифікація, демобілізація тощо.

"Вимоги України виглядають цілком справедливими як для країни, яка стала жертвою агресора. А от Росія хоче, щоб наступний напад був схожий на прогулянку парком і ніхто з наших партнерів не встигнув навіть пікнути", — каже експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що названо рік, у якому Путін може закінчити війну в Україні.