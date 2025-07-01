Окупанти втратили у Донецьку важливий об'єкт? По чому могли вдарити Storm Shadow (фото)

Вночі у місті пролунали потужні вибухи

Внаслідок нічної атаки на тимчасово окупований Донецьк було уражено об'єкти окупантів. Попередньо, удар завдавався ракетами Storm Shadow і не тільки.

Про це пишуть монітори. Однак офіційно Генштаб ще не підтверджував атаку та ураження цілей.

"В Донецьку декілька крилатих ракет Storm Shadow уразили об'єкт окупантів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Донецьку

Зазначається, що в зоні ураження — будівля, яка раніше належала донецькому державному інституту кольорових металів. Чи були там окупанти і як зараз використовують цей об'єкт не відомо. Однак у мережі вже показали кадри, які піддержують її ураження.

До того ж вночі писали, що під ударом нібито опинився штаб 8-ї загальновійськової армії РФ, однак цю інформацію наразі спростовують. Натомість є дані, що було уражено місце, де працювали над БПЛА та РЕБ.

Зауважимо, що наразі Україна офіційно не піддержувала атаку на Донецьк та ураження якихось об'єктів. Однак у місті в ніч на 1 липня пролунало чимало вибухів. Також було атаковано тимчасово окуповану Ясинувату і Крим. Ракети на півострові уразили жирну ціль окупантів. Пожежу внаслідок атаки зафіксували навіть супутники.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Луганську вночі пролунало з десяток вибухів. Область атакували БПЛА.