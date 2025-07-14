Помер легендарний радянський режисер, який зняв головний фільм-катастрофу того часу

Кінорежисер помер на 93-му році життя

У понеділок, 14 липня, стало відомо про смерть відомого радянського кінорежисера Олександра Мітта, який з початку місяця перебував у лікарні у тяжкому стані. Він помер у результаті онкологічного захворювання.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Олександру Наумовичу було 92 роки.

Відомий кінорежисер помер сьогодні вночі через рак нирок. Останнім часом він перебував у стані сопору, близького до коми та приймав сильнодіючі знеболювальні препарати. Інших деталей поки що не повідомляли. Рідні ще не вирішили, де відбудеться прощання із радянською легендою.

Помер Мітта Олександр

Олександр Мітта зняв понад 20 фільмів, зокрема "Друг мій, Колька!..", "Крапка, крапка, кома…", "Дзвонять, відкрийте двері", "Казка мандрів". Проте найвідомішим став його фільм-катастрофа в СРСР під назвою "Екіпаж". У ньому розповідається про падіння пасажирського літака Ту-154.

Кінорежисер перебував у московському центрі паліативної допомоги, його стан оцінювали як тяжкий. Він не реагував на зовнішні подразники й нічого не міг робити самостійно.

"Телеграф" писав раніше, що недавно померла зірка українського серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга. Акторці було 76 років.