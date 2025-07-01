Відомий російський режисер на межі смерті. Він знімав головний радянський фільм-катастрофу

Режисер перебуває у лікарні у важкому стані

Відомий радянський режисер Олександр Мітта, який зняв перший фільм-катастрофу у СРСР під назвою "Екіпаж", потрапив у лікарню. Також нещодавно погіршився стан актора з фільму "Три мушкетери" Михайла Боярського.

Під час госпіталізації Мітта перебував у стані сопору, яке характеризується пригніченням свідомості, пишуть російські ЗМІ. Людина перестає реагувати на зовнішні подразники та не може виконувати будь-яких дій. Такий стан нерідко передує комі.

Мітта перебуває у московському центрі паліативної допомоги. Його стан оцінюють як важкий. Повідомляється, що у режисера виникло ускладнення через онкологію нирки.

Олександр Мітта, фото з мережі

Днями Мітта знепритомнів у своєму домі. До нього приїжджали дві карети швидкої допомоги, однак чоловік сказав, що не буде їхати у лікарню. Зазначимо, що зараз режисеру вже 92 роки.

Що відомо про Олександра Мітту

Мітта народився у 1933 році у Москві. Навчався на інженерно-будівельному факультеті Московського університету. Певний час Олександр працював графіком-карикатуристом у гумористичних і літературно-художніх журналах.

Мітта став режисером у СРСР, фото з мережі

Пізніше Мітта вступив на режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії. Він був режисером-постановником таких кіноробіт, як "Друг мій, Колька!..", "Крапка, крапка, кома…", "Дзвонять, відкрийте двері", "Казка мандрів", "Загублений в Сибіру". Найвідомішою його роботою став перший у Радянському Союзі фільм-катастрофа "Екіпаж". У ньому йдеться про падіння пасажирського літака Ту-154.

Раніше "Телеграф" писав про могилу легендарного українського режисера Олександра Довженка. Діяч хотів, щоб його поховали на батьківщині.