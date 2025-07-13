Під Москвою за день сталася серія смертей: усіх жертв поєднувало одне

Літо несе свої погрози

У Підмосков’ї почалася "епідемія" випадкових смертей на пляжах. Лише у суботу, 12 липня, там померло четверо людей, а ще шестеро постраждали.

За даними російських ЗМІ, причиною цього стала аномальна спека, а в деяких випадках справу зробив алкоголь. Наприклад, у Павлівському Посаді 45-річний чоловік поліз п’яним купатися в кар’єр і мало не потонув.

Ще одна 31-річна жінка врізалася в дерево під час катання на тюбінгу в Новоботовому, а 13-річний школяр мало не потонув у Одинцовому. Ще одного чоловіка та двох жінок витягли з Москви-річки.

Втім, були й ті, кого врятувати не вдалося.

18-річний хлопець упав із сапу у Подільську;

33-річний чоловік потонув на озері у Ступіні;

41-річний чоловік помер на ставку у Ногінську;

31-річний чоловік загинув на пляжі у Красногорську.

Примітно, що 12 липня Москву накрила аномальна гроза, через яку частину міста затопило. У деяких частинах міста за день випало близько чверті місячної норми опадів, але на вулицях утворилися річки.

Як повідомлялося раніше, аномальна гроза вже накривала Москву на початку червня. Тоді на вулицях спостерігалася аналогічна картина, а також повідомлялося про те, що одну людину мало не змило потоком у каналізацію.