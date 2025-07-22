У Москві загадково померла однокурсниця Путіна: рік тому він призначив її на топ-посаду

На одній з нарад вони сиділи поруч

В Росії загадково померла голова Верховного суду РФ Ірина Подносова. Свого часу вона була однокурсницею очільника Росії Володимира Путіна.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Подносовій був 71 рік, а на посаду її призначили трохи більше року тому.

"Померла голова Верховного суду РФ Ірина Подносова. Причини смерті не відомі", — йдеться у повідомленні.

Ірина Подносова

Водночас деякі медіа пишуть, що суддя померла від затяжної і важкої хвороби. Проте, враховуючи те, що її призначили на посаду рік назад і не зняли, це твердження викликає питання. Ба більше, офіційно інформацію про хворобу не коментували, але і причину смерті так і не назвали.

Як пов'язані Подносова та Путін

Ірина Леонідівна Подносова — однокурсниця Володимира Путіна. У 1970–1975 роках вони разом навчалися на юридичному факультеті Ленінградського державного університету. Це може вказувати на їх особистий зв'язок. Окрім того, Подносова під час роботи у Ленінградському обласному суді виносила вироки у кримінальних справах, зокрема і вбивствах, але як голова Верховного суду мала більш наглядові обов'язки.

Зауважимо, що прямих згадок про особисті зв'язки Путіна та Подносової немає, але саме очільник РФ виступив за її призначення на посаду голови Верховного суду у квітні 2024 року. Цю пропозицію одноголосно підтримала Рада Федерації. Враховуючи таке призначення, можна зробити припущення, що Путін та Подносова мали досить тісні професійні контакти або навіть більше.

Також у лютому 2025 року Путін вперше за довгі роки відвідав нараду суддів, де була і Подносова. Ба більше, усю нараду вони сиділи поруч, що, враховуючи любов очільника РФ до 20-метрових столів, досить дивно. Адже у своєму кабінеті в Кремлі Путін з Подносовою сиділи досить далеко один від одного.

Подносова та Путін на нараді суддів

Подносова та Путін у Кремлі

Не слід забувати і про те, що як голова Верховного суду Подносова взаємодіяла з іншими високопосадовцями. Вона брала участь у законодавчих ініціативах та міжнародних форумах, до прикладу, Форум голів Верховних судів країн БРІКС.

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