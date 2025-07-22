Путіну не сподобається. Ексміністр назвав найкращу санкцію проти Росії

Йдеться не про гроші

Росію можуть зупинити санкції, але не такі, які більшість уявляє, адже йдеться не тільки про гроші та ізоляцію Кремля. Очільник Росії Володимир Путін розуміє мову сили.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, припинення вогню та мир в Україні цілком реальні.

"Найкраща "санкція" проти Москви – це новітнє озброєння для України. І не символічне, а у великій, достатній кількості, щоб дійсно тиснути на Росію. Уявіть, що Україна отримує далекобійну зброю з радіусом ураження до тисячі кілометрів. Що ми маємо сотні таких ракет, які здатні знищувати військову інфраструктуру на європейській частині Росії", — каже Огризко.

Він додає, що в такому разі не обов'язково атакувати Москву чи Санкт-Петербург, адже там є досить сильна система ППО. А от в ударах поза цими містами, де є склади, аеродроми, вузли логістики, є сенс.

"І ось це – реалістично. І саме це є найефективніша санкція, яку тільки можна вигадати. І лише після такого "сигналу" Росія, можливо, задумається: а чи варто продовжувати війну, чи все-таки припинити вогонь", — додає ексміністр.

Огризко наголошує, що тут не треба плутати два поняття – "припинення вогню" і "мирну угоду". Це абсолютно різні речі. Тому, на його думку, досягти мирної угоди за 50 днів за сучасного розкладу — фантазії або спроба схилити Україну до капітуляції.

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